Léglise interdit les événements jusqu’au 31 août

Les événements sur la commune de Léglise sont interdits jusqu’au 31 août au moins. C’est l’une des mesures phares figurant dans l’arrêté, validée par le gouverneur de la province.

Par ailleurs, l’organisation d’événements est déconseillée pour cet automne.

Il est également interdit d’ouvrir au public les buvettes et cafétérias des clubs et centre sportifs, et de proposer un bar lors des activités sportives autorisées (matches, entraînements,…) jusqu’au 31 août.

«La philosophie de ces mesures est d’éviter les rassemblements où les gens boivent un verre et où après deux verres, on passe de table en table en oubliant la distanciation sociale », explique l’échevin Stéphane Gustin, bourgmestre faisant fonction, en l’absence de Francis Demasy.

Signalons aussi que le port du masque, pour les plus de 12 ans, est obligatoire sur les plaines de jeux et terrains multisports, dans les files d’attente devant les magasins en cas de présence de plus de trois personnes, aux abords et dans les tribunes des terrains de sport, au recyparc et dans tout autre lieu de l’espace public où la distanciation sociale ne peut être respectée.

Dernière mesure: les clients du marché du terroir doivent s’y rendre seuls, ou accompagnés d’un mineur vivant sous le même toit, ou d’une personne ayant besoin d’assistance.