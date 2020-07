De 22 h à 6 h, on ferme tout, sauf l’horeca à La Louvière

Toute entité commerciale devra baisser ses volets dès 22 h sur le territoire louviérois.

Ce n’est pas encore un couvre-feu, mais on s’en rapproche, avec cette nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du Covid-19 qui vient d’être adoptée par Jacques Gobert, Bourgmestre de la Ville de La Louvière. Toutes les entités économiques – soit les night-shops, y compris les magasins de station-service – de l’entité de La Louvière ne relevant pas du secteur Horeca seront tenus de rester fermées entre 22 h et 6 h et ce à partir du vendredi 31 juillet.

Cette disposition vient s’ajouter à celles en vigueur depuis le 25 juillet, à savoir:

– le port du masque obligatoire pour les activités autorisées rassemblant plus de 15 personnes sur la voie publique et sur les terrains privés ou publics en plein air, en plus des lieux visés par le Conseil National de Sécurité (CNS);

– l’interdiction de vendre des boissons fermentées et/ou spiritueuses à emporter après 22 h et ce, jusqu’à 6 h;

– l’interdiction des chichas;

– l’obligation de laisser un moyen de contact à l’établissement HORECA pour pouvoir être rapidement prévenus en cas de foyer épidémiologique.