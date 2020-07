Michael Ballack a mis aux enchères 40 maillots dédicacés pour sauver son club formateur

Michael Ballack vient au secours du Chemnitzer FC, le club où il a été formé. L’ancien capitaine de l’équipe nationale allemande de football a mis aux enchères quarante maillots dédicacés dont l’argent reviendra au club.

Le Chemnitzer FC a été relégué de la 3e division la saison dernière et est aux prises avec des problèmes financiers. D’ici la mi-août, il lui faut trouver 450.000 euros. Quelque 300.000 euros seraient déjà sur son compte à l’heure actuelle selon le site officiel. Les enchères sur les maillots de Ballack commencent à 200 euros.

Ballack, 43 ans, est un produit jeunesse de Chemnitzer. Il a fait ses premiers pas dans le football professionnel au milieu des années 1990. Le milieu offensif a ensuite connu une carrière de haut niveau et a joué entre autres au Bayer Leverkusen, au Bayern Munich et à Chelsea. En 98 matchs internationaux, l’Allemand a marqué 42 buts. Il a terminé deuxième (2002) et troisième (2006) de la Coupe du monde et deuxième (2008) de l’Euro avec la Mannschaft.