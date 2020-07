Pfizer lance une étude d’efficacité mondiale pour un candidat-vaccin

La société pharmaceutique américaine Pfizer a entamé une nouvelle phase dans le développement d’un éventuel vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

Sur les quatre candidats-vaccins, un a été sélectionné pour une étude d’efficacité mondiale avec 30.000 participants. En cas de succès, Pfizer prévoit de demander l’approbation réglementaire en octobre et de livrer jusqu’à 100 millions de doses d’ici la fin de 2020.

En collaboration avec la société d’immunothérapie allemande BioNTech, des essais précliniques et cliniques ont été menés avec quatre candidats-vaccins. Le vaccin «BNT162b2» a été sélectionné comme candidat le plus approprié, sur la base de paramètres tels que la sécurité et la réponse immunitaire. Les données préliminaires des essais cliniques sur près de 120 patients ont généralement montré des effets secondaires légers à modérés d’un à deux jours, tels que fièvre, fatigue et frissons. Il n’y a pas eu d’effets secondaires graves.

Jusqu’à 30.000 personnes âgées de 18 à 85 ans participeront à la prochaine phase. Les entreprises recherchent entre autres des personnes originaires de régions où le virus est encore très répandu. Aux États-Unis, la nouvelle phase a déjà commencé; à terme, environ 120 centres dans le monde entier y participeront.

«Le début de la recherche de la phase 2/3 est une étape majeure vers un vaccin potentiel pour aider à combattre la pandémie actuelle de Covid-19, et nous sommes impatients de générer des données supplémentaires à mesure que le programme progresse», a déclaré Kathrin Jansen, chef de la division des vaccins chez Pfizer.

Si l’étude de phase 2/3 est couronnée de succès, Pfizer et BioNTech devraient être prêts à demander une autorisation d’urgence ou une autre forme d’autorisation réglementaire d’ici octobre 2020. Dans l’hypothèse où cette autorisation serait effectivement accordée, les entreprises pourraient livrer jusqu’à 100 millions de doses d’ici la fin de l’année. D’ici la fin 2021, ce chiffre devrait passer à environ 1,3 milliard de doses.

Le site de Puurs (province d’Anvers) de Pfizer a déjà été désigné précédemment comme un site où sera produit le vaccin pour l’Europe. À cette fin, la société a commencé à recruter 150 nouveaux employés à la mi-juin.