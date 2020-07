Accès refusé pour près de mille personnes aux frontières néerlandaises

La maréchaussée royale néerlandaise a refusé près de mille personnes aux frontières extérieures des Pays-Bas au cours des sept premiers mois de cette année.

Parmi celles-ci, 302 ont été renvoyées sur la base de restrictions d’entrée dues au coronavirus, rapporte De Telegraaf. La plupart des personnes qui ont été renvoyées à cause du coronavirus venaient des États-Unis.

«Nous avons fort à faire concernant les refus et les enquêtes à la frontière à cause des règles Covid-19», déclare un porte-parole de la maréchaussée au Telegraaf. «En outre, nous sommes inondés de questions de la part de voyageurs qui ne savent plus ce qui est autorisé ou non.»

La maréchaussée explique qu’il faut rester vigilant face aux abus. «Parce que les voyageurs essaient souvent d’être plus malins que nous. Mais si les documents ne sont pas en ordre, nous devons inexorablement renvoyer les gens», déclare le porte-parole.

Depuis cette semaine, la maréchaussée a davantage de travail car les Néerlandais ayant une compagne ou un compagnon étranger peuvent la ou le faire entrer aux Pays-Bas. «Mais seulement si les preuves, les déclarations et les garanties éventuelles nous sont présentées à l’arrivée et peuvent être vérifiées».