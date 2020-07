Covid-19: où trouver les chiffres de votre commune?

En un clic, il est facile de trouver le nombre de cas Covid-19 recensés dans votre commune. On vous explique comment faire et comment déjouer le piège du seuil d’alerte.

D’un côté, on vous dit que votre commune ne compte officiellement qu’un cas de Covid-19, de l’autre on vous dit qu’elle a dépassé le seuil d’alerte et qu’elle est en «rouge». Qui croire? Il y a de quoi y perdre son latin.

Ces deux données qui peuvent paraître à première vue contradictoires sont pourtant correctes, au sens des chiffres. Mais les chiffres, on le sait, sont sujets à interprétation.

On vous explique dans cet article comment cela fonctionne et comment consulter vous-mêmes les données de votre commune.

Le nombre de cas dans chaque commune

Sciensano, l’institut de santé publique, met à jour quotidiennement les données liées au Covid-19. Ces données sont facilement disponibles en ligne.

Pour consulter les dernières infections recensées dans votre commune, l’outil le plus simple à consulter, c’est le tableau interactif de Sciensano.

Le tableau interactif se présente comme sur cette capture d’écran, datée du 29 juillet, à 16 h. -- Datastudio – Sciensano

Ce tableau indique le nombre de cas par commune lors des sept derniers jours. Attention que l’institut de santé publique se laisse trois jours de marge afin de présenter des données complètes. Les sept derniers jours correspondent donc à la période allant de J-9 à J-3.

Il faut donc bien garder en tête que les chiffres présentés ont un petit retard par rapport à la réalité.

Ainsi, mercredi, à 16 h, on peut constater qu’en province de Luxembourg, Aubange compte officiellement sur son territoire 14 personnes infectées par le Covid-19 au cours des sept derniers jours (du 20 au 26 juillet donc), Arlon compte 5 cas. Suivent Nassogne (2 cas) et onze communes de la province présentant un seul cas.

Le seuil d’alerte, trompeur pour les petites communes

Dans ce tableau on trouve aussi un indicateur qui permet de comparer la situation dans toutes les communes du pays, peu importe leur population. C’est ce nombre (l’incidence) qui est utilisé pour savoir si une commune a passé le seuil d’alerte, à savoir 20 nouveaux cas en sept jours par 100 000 habitants.

L’incidence est donc rapportée à une population de 100 000 habitants.

Dans les petites communes, il suffit donc d’avoir un seul cas, pour que le seuil d’alerte soit dépassé. Ainsi Manhay, Tintigny et Musson dépassent ce seuil et ne comptent pourtant officiellement qu’une personne infectée.

Or, parmi les cartes publiées chaque jour par Sciensano,il y en a unequi se base uniquement sur l’incidence. Des communes de la province de Luxembourg peuvent y apparaître en vert plus ou moins foncé, alors qu’elles ne comptent qu’un seul cas.

La carte datant de mercredi 29 juillet, 16 h, publiée par Sciensano sur base de l’incidence. Pris seul, ce critère peut être trompeur. -- Datawrapper – Sciensano

Pas de panique donc, si vous voyez ce genre de carte circuler sur les réseaux sociaux, vous savez maintenant où aller chercher l’information complète.

Le bourgmestre de Tenneville a dû rassurer

Il y a quelques jours, le bourgmestre de Tenneville, Nicolas Charlier, calmait d’ailleurs le jeu sur Facebook. Avec un seul cas, Tenneville présentait une incidence de 35. Sur base de ce seul critère, la commune comptait donc parmi les plus infectées du pays.

«Même si chaque cas compte, on peut difficilement parler de rebond. Même s’il faut continuer à respecter les mesures, il n’y a donc pas lieu de s’alarmer outre mesure, expliquait-il. Classer ces communes sur une base de 100 000 habitants me semble un outil statistique peu clair et peu pertinent.»

Voilà pourquoi Sciensano ne se base pas uniquement sur ce critère pour alerter les autorités compétentes d’une situation sanitaire qui se complique.

En plus du seuil d’alerte, l’institut de santé publique regarde aussi si le nombre de cas se maintient depuis 5 jours au moins, et s’il a augmenté au cours des quatre derniers jours. Et lorsque l’autorité de santé régionale reçoit une alerte, elle analyse encore la situation au cas par cas.

Les patients hospitalisés Sciensano met également chaque jour en ligne des données brutes actualisées. Parmi ces données, il y a le nombre d’hospitalisations Covid-19 par province (entrées, sorties, nombre de patients Covid-19 hospitalisés, en soins intensifs, sous respirateur). On peut aussi connaître la moyenne d’âge des personnes infectées par province. Ici, pas de tableau interactif, mais un tableur de données à télécharger.

Ajoutons que les bulletins épidémiologiques quotidiens et leurs annexes peuvent être consultés sur https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique