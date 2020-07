Pour vingt communes, les mesures locales sont déjà d’application

Le gouverneur Olivier Schmit s’est concerté avec les bourgmestres quant aux mesures complémentaires pour contrer la recrudescence du Covid-19.

Depuis la semaine dernière, la Belgique connaît une recrudescence du nombre de cas confirmés de Covid19. «Aucune région n’est à l’abri d’un rebond significatif au niveau local, indiquait hier soir Olivier Schmitz, le gouverner de la province de Luxembourgeois. Ce constat a amené le Conseil national de sécurité à prendre des mesures plus contraignantes qui vont nous obliger à réorganiser complètement notre vie sociale au cours des quatre prochaines semaines. Ne soyons pas inventifs pour chercher à les contourner, mettons plutôt toute notre énergie pour combattre ensemble ce virus qui n’épargne personne.»

Le Conseil national de sécurité a également donné plus d’autonomie aux autorités locales pour qu’en fonction des particularités de chaque commune, elles puissent prendre des mesures préventives adaptées.

Dans ce contexte, le rôle confié aux gouverneurs est de veiller à la fois à la légalité des arrêtés pris, mais également à leur caractère proportionné et cohérent (article 23 de l’arrêté ministériel). «Nous devrons en effet plus que probablement apprendre à vivre de nombreux mois avec ces mesures. Elles doivent donc être adaptées à la situation épidémiologique ainsi qu’aux risques locaux, poursuit le gouverneur. Dès l’annonce de ces nouvelles mesures, nous avons tenu à rassembler les bourgmestres en vidéoconférence. Nous avons fait le point sur le respect des mesures fédérales dans chaque commune et discuté ensemble de leur souhait légitime de prendre des mesures complémentaires afin de protéger leur population. Je rappelle que le port du masque n’est qu’une mesure complémentaire et qu’elle ne dispense nullement du respect des six règles d’or qui sont d’application.»

Les mesures locales déjà d’application

– Arlon: port du masque dans les lieux fréquentés.

– Aubange: port du masque dans les lieux fréquentés, interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, fermeture d’une aire multisports.

– Bastogne: port du masque dans les lieux fréquentés, fermeture anticipée Horeca.

– Bertogne: mesures sur une aire de détente.

– Durbuy: port du masque dans les lieux fréquentés, mesures concernant les infrastructures sportives et buvettes.

– Étalle: port du masque dans les lieux fréquentés, fréquentation aires de jeux publiques.

– Gouvy: port du masque dans les lieux fréquentés.

– Houffalize: port du masque dans les lieux fréquentés, fermeture d’une aire à bivouac.

– Libin: port du masque dans les lieux fréquentés.

– Libramont: port du masque dans les lieux fréquentés, mesures concernant les infrastructures sportives et buvettes.

– Manhay: port du masque dans les lieux fréquentés.

– Marche-en-Famenne: port du masque dans les lieux fréquentés, fermeture anticipée Horeca.

– Meix-devant-Virton: limitation du nombre de personnes dans les églises et cimetières.

– Neufchâteau: interdiction des kermesses, fermeture des night-shops à 22 h, conditions à l’organisation d’événements.

– Rouvroy: port du masque dans les lieux fréquentés

– Sainte-Ode: port du masque dans les lieux fréquentés

– Saint-Léger: port du masque dans les lieux fréquentés, fréquentation des lieux de cultes

– Vielsalm: port du masque dans les lieux fréquentés, heure de fermeture des magasins, limitation du nombre de personnes dans les lieux de cultes.

– Virton: port du masque dans les lieux fréquentés, heure de fermeture des magasins, fréquentation des lieux de cultes.

– Wellin: fermeture de la passerelle «Maria».

L’ensemble des mesures sont reprises sur www.info-coronavirus.be