Voici les cartes de lieux avec masque obligatoire

La Ville a adopté deux mesures pour son propre territoire: l’obligation du port du masque en certains lieux et la fermeture des débits de tabac dès 22 heures.

Ce support sera diffusé en différents lieux de la commune. Com. Suite aux dispositions prises par le CNS, des réunions communales et après échanges avec le gouverneur de Province et différents bourgmestres, la Ville de Mouscron a pris deux mesures spécifiques à son territoire.

Elles entreront en vigueur dès ce jeudi 30 juillet et prendront fin le lundi 31 août, sauf si la situation sanitaire impose une prolongation.

1. Le masque obligatoire en certains endroits

La bourgmestre et le collège ont décidé de 8 lieux où le masque sera obligatoire durant la période précitée aux personnes de plus de 12 ans. Elle ne s’appliquera cependant pas entre 2 et 6 heures du matin.

Ce sont les rues commerçantes et tout endroit privé ou public à forte fréquentation tels que définis par les autorités locales.

À cet ensemble s’ajoutent aussi les parcs publics communaux et les plaines de jeux ainsi que les files d’attente situées sur l’espace public et dans les lieux accessibles au public.

2. Magasins de nuit fermés entre 22 heures et 6 heures

- La 2e mesure adoptée par la bourgmestre concerne les commerces ouverts la nuit et répondant à des conditions dérogatoires, comme les tabac shops et les magasins de stations-service.

Ceux-ci devront se conformer aux mesures de fermeture imposées aux magasins de nuit par les autorités fédérales, et devront donc fermer leur porte entre 22 heures et 6 heures.

