PHOTOS | Le Jardin Éphémère de retour sur la Grand-Place de Mons

Pour cette deuxième édition, les jardins évoqueront le sud et les vacances.

Les plages de sable, les palmiers et le bassin méditerranéen vous manquent? Dans ce cas, n’hésitez pas à aller faire un petit tour sur la Grand-Place de Mons. Depuis ce mercredi 29 juillet, un îlot de verdure et de plantations y est accessible: le «jardin éphémère», qui s’installe pour une deuxième édition.

Durant près d’un mois, les pavés en bétons qui recouvrent habituellement la Grand-Place sont enfouis sous des œuvres d’horticulture, des parterres de fleurs, un point d’eau ou encore de petits sentiers boisés.

Cette année, les plantes installées ont un parfum exotique et de vacances. Celles-ci doivent permettre aux visiteurs de s’immerger dans un jardin dont les créations et Le kiosque de la Grand-Place transformé en paillote pour le mois d’août. Ugo PETROPOULOS l’atmosphère est censée évoquer nos prairies, les coteaux de vignes, un jardin toscan ou la plage. Bref, un «Tour du Mons’de» comme on dit ici, sans bouger de chez soi.

Le tout a pris vie grâce aux ouvriers de la Ville qui ont travaillé durant une dizaine de jours pour le montage de ce petit coin de verdure qui soulagera après une longue période de confinement. Les travailleurs des services concernés ont dû s’adapter aux circonstances et modifier en un temps record leur première ébauche afin de s’adapter aux mesures de sécurité imposées.

Ainsi, comparativement à l’an dernier, le jardin a moins des airs de labyrinthe et les allées sont plus espacées pour permettre aux gens de se croiser sans trop de promiscuité. L’accès au Jardin Éphémère est gratuit et se fait jusqu’au 23 août inclus.

Jardins d’été aux Marché-aux-Herbes Le Marché aux Herbes sera également l’un des endroits propices à la détente et aux loisirs cet été avec la 6e édition des «jardins d’été» du 29 juillet au 22 août. Les jardins d’été, ce sont une vaste étendue de verdure, du mobilier de jardin, des activités ludiques… Soit un lieu de délassement et de rencontre en centre-ville avec un programme varié d’animations. Malgré les mesures du CNS prises lundi dernier, il sera accessible et des activités auront toujours lieu. A noter que, comme dans le reste du centre-ville, le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Le Jardin Éphémère de retour sur la Grand-Place de Mons. Ugo PETROPOULOS