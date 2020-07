Centre, Europe, Montgomery: Woluwe-Saint-Pierre étend l’obligation du masque

Woluwe-Saint-Pierre annonce un durcissement de la politique sanitaire sur son territoire. L’obligation du port du masque y est étendue à 3 nouveaux quartiers.

Après le CNS de ce lundi 27 juillet, Woluwe-Saint-Pierre a comme d’autres communes bruxelloises annoncé un durcissement de la politique sanitaire sur son territoire. Ainsi, la commune a décidé d’étendre l’obligation du port du masque à de nouveaux quartiers.

Woluwe-Saint-Pierre avait déjà devancé l’obligation nationale du port du masque en l’imposant dans certaines zones dès le 11 mai via une ordonnance de police. Les quartiers commerçants de Sainte-Alix et Stockel étaient concernés «Cette obligation est désormais étendue aux noyaux commerçants du quartier Centre (incluant la place des Maïeurs) et du rond-point de l’Europe (drève de Nivelles – avenue des Frères Legrain) ainsi qu’au rond-point Montgomery», annonce un communiqué ce 28 juillet. «Le marché hebdomadaire du Chant d’Oiseau a également été ajouté à la liste des marchés visés».

«La commune de Woluwe-Saint-Pierre est la seule commune Bruxelloise qui n’enregistre aucun nouveau cas de Coronavirus depuis plus de 10 jours. Un chiffre qui conforte notre politique d’anticipation et de prudence», plaide Alexandre Pirson, Bourgmestre faisant fonction (cdH).

Les services de police veilleront «à la stricte application» de toutes les nouvelles mesures dans les semaines à venir.