La Commune de Habay veut interdire les événements culturels, associatifs et sportifs jusqu’au 30 septembre.

La Commune de Habay veut interdire tous les événements jusqu’au 30 septembre, qu’ils soient culturels, associatifs ou sportifs.

Encore faut-il que le gouverneur de la province Olivier Schmitz marque son accord.

Le 30 septembre, c’est loin et c’est aller plus loin que ce que le conseil national de sécurité a décidé pour le moment.

Pourquoi décider jusqu’au 30 septembre et pas jusqu’au 31 août? «Les signaux ne sont pas optimistes, répond le premier échevin Olivier Barthélemy, bourgmestre faisant fonction en l’absence de Serge Bodeux, en vacances. Au moins tout le monde est fixé et ne se préparera pas à l’organisation d’un événement pour rien et n’engendrera pas de frais pour rien.»

Si cette mesure est validée par le gouverneur, cela veut dire que les kermesses de Habay (15 août), Marbehan (fin août), Rulles et Anlier (début septembre) ne pourront avoir lieu.

Pour ce qui est des matches de sport et des entraînements, une réunion est programmée avec les clubs sportifs de la commune jeudi soir. Il y sera aussi question de la tenue des buvettes.

Port du masque

Autres mesures prises par Habay: le port du masque sera obligatoire sur les parkings des commerces, au Truck Center et dans les stations-service.

L’accès aux plaines de jeux sera interdit après 20 h 30, et ce, afin d’empêcher des jeunes de s’y rassembler.

Par ailleurs, un sens de circulation unique sera mis en place sur le parcours en caillebotis, sur l’étang du parc du Châtelet.

Toutes ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er août, pour peu qu’elles soient validées par le gouverneur.