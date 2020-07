Tennis: Les interclubs sont annulés

Faisant suite aux dernières décisions gouvernementales du Conseil National de Sécurité de ce lundi 27 juillet, l'AFT (Association Francophone de Tennis) a décidé d'annuler les Interclubs Ethias 2020.

"Nous y étions presque", déplore l'AFT dans un communiqué publié sur sa page Facebook ce mercredi après-midi.

Les Interclubs francophones de tennis n'auront pas lieu cette année. Après avoir déjà connu une réorganisation complète, menant à un report en date du 1er août, les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, de même que les décisions fédérales pour contrer la recrudescence de sa propagation, ont finalement amené le Conseil d'Administration de l'AFT à annuler purement et simplement l'édition 2020 des Interclubs, toutes régions wallonnes et toutes catégories confondues (jeunes, dames et messieurs).

Cette fois, aucun autre report n'est envisagé par la fédération.

Les autres tournois et compétitions locales ne sont pour leur part pas annulés. Le communiqué de l'AFT le précise: "En attendant l’édition 2021, profitons de l’opportunité qui nous est donnée de pouvoir encore pratiquer notre sport dans des conditions de sécurité optimales dont nous vous demandons, une nouvelle fois, de respecter strictement les mesures. Pour les compétiteurs et pour rappel, l’organisation des tournois est autorisée moyennant toute une série de mesures dont chaque club connait les détails."

