Un barbecue à la maison ou un match de foot au parc? Jusqu’au 26 août, c’est «uniquement avec sa bulle de contacts restreints»

La conférence de presse du centre de crise a apporté quelques précisions sur les nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce 29 juillet et qui le seront pour quatre semaines.

Parmi les mesures « très fortes » annoncées lundi par la Première ministre Sophie Wilmès au terme du Conseil national de sécurité, il y a notamment le passage de 15 à 5 personnes pour la bulle de contacts restreints.

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, le centre de crise a tenu à clarifier cette mesure qui est d’application à partir de ce mercredi et pour 4 semaines, soit jusqu’au 26 août. Il s’agit donc de limiter les contacts rapprochés à 5 personnes en dehors de notre foyer, sans prendre en compte les enfants de moins de 12 ans, a rappelé Antoine Iseux.

Ces contacts peuvent se faire à domicile ou dans un lieu accessible au public. Le respect des « règles d’or » n’est pas obligatoire mais reste recommandé, a souligné le porte-parole du centre de crise.

On peut continuer à voir d’autres personnes que celles de sa bulle «mais uniquement si on respecte les règles d’or, dont la distance physique. On peut donc avoir des activités avec d’autres personnes, maximum 10. Il peut s’agir, par exemple, d’une promenade dans un parc ou d’un tour à vélo. Par contre, un barbecue à la maison, un match de foot improvisé dans un parc ou s’installer dans un café n’est possible qu’au sein de la bulle de contacts restreints», a dit Antoine Iseux, justifiant cela par l’impossibilité de respecter la distance d’1,5m de manière constante.

«Ces mesures sont dures pour bon nombre d’entre nous. Mais nous appelons à faire preuve d’efforts durant ces quatre prochaines semaines pour vaincre le virus», a-t-il insisté.

Une nouvelle foire aux questions sera mise en ligne sur le site info-coronavirus.be.