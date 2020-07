La rénovation du centre commercial Basilix à Berchem-Sainte-Agathe a débuté

La première phase du chantier de rénovation du centre commercial Basilix à Berchem-Sainte-Agathe a débuté lundi, a indiqué mercredi Codabel, le gestionnaire de la galerie commerçante.

Une deuxième phase débutera ensuite fin 2020, et la totalité des travaux devrait être achevée en 2021. La rénovation passe tout d’abord par une métamorphose de l’intérieur du centre commercial, avec placement de lampes plus écologiques et d’un ascenseur panoramique notamment. Elle se poursuivra avec la modernisation des façades et l’aménagement d’un toit-terrasse.

Le centre commercial Basilix, inauguré en 1984, et qui propose actuellement plus de 60 enseignes sur près de 35.000 m², a décidé de faire peau neuve.

Leds et ascenseur panoramique

«Le chantier a démarré ce lundi 27 juillet 2020 et s’achèvera courant 2021. La première phase de rénovation commencera par l’intérieur du centre commercial et ira bien plus loin que la simple refonte des espaces communs», a indiqué dans un communiqué Codabel. «En effet, afin de limiter les consommations d’énergie, toutes les lumières seront remplacées par des leds. [...] Et les escalators seront remplacés et réorientés pour une meilleure fluidité des circulations. Également, un ascenseur panoramique verra le jour afin que les clients bénéficient d’un puits de lumière».

La deuxième phase se déroulera fin de l’année 2020 avec une rénovation totale des façades. Elles seront entièrement «relookées» et feront une large place au nouveau logo du centre.

Les travaux se termineront en 2021 avec l’aménagement du toit en terrasse.

«Cette rénovation sera accompagnée d’une nouvelle identité graphique avec une communication moderne et résolument digitale: nouveau site Internet, développement des réseaux sociaux, bornes interactives...», a encore précisé le gestionnaire du centre commercial du nord de la région bruxelloise.