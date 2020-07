Bulle de 5 contacts et tracing: «Nous n’avons pas le droit de transmettre les infos à la police»

Les nouvelles mesures du Conseil National de Sécurité limitent le nombre de personnes qu’une famille peut fréquenter à partir de mercredi.

Il serait imaginable que des personnes ne respectent pas ces nouvelles restrictions. Se pose alors la question de l’honnêteté de ces personnes à transmettre tous les contacts au service de tracing, en cas d’appel après des tests positifs. Les cellules de suivi de contact sont confiantes.

«Nous ne sommes pas là pour faire la police», explique la coordinatrice du comité interfédéral de testing et de tracing Karine Moykens, «et nous n’avons surtout pas le droit de transmettre les informations à la police».

Elle estime qu’il y a un risque que les personnes ne renseignent pas tous les contacts, mais est confiante sur le modèle du suivi. «Nos collaborateurs reçoivent beaucoup de formations. La formulation des questions est importante». Les collaborateurs des cellules, autant sur le terrain que par téléphone, suivent un guide d’entretien «pédagogique», pour amener les personnes à donner tous les contacts.

«Cela peut être des petites choses auxquelles on ne pense pas, comme un rendez-vous chez l’esthéticienne. Nous sommes là pour les aider à se souvenir», ajoute la responsable du projet tracing Ikandi de Liège Émilie Coene. La responsable a aussi remarqué que les personnes contactées par la cellule renseignaient déjà en mai-juin toutes leurs rencontres, même si elles étaient supérieures au nombre prévu, et estime qu’elles feront pareil avec les nouvelles restrictions, si elles voyaient plus de monde qu’autorisé.

Karine Moykens et Émilie Coene s’attendent à plus de travail sur les prochaines semaines, mais se réjouissent que les fiches remplies aux événements et dans les établissements horeca facilitent déjà la tâche.

Mercredi entrent en vigueur les nouvelles mesures de bulles sociales et de rassemblements. Les bulles sociales passent à cinq personnes, les cinq mêmes jusque fin août, que peut voir une famille, dans un contact rapproché (autour d’une table par exemple), et les rassemblements privés sont limités à dix personnes, et les distances de sécurité doivent être observées et le masque porté autant que faire se peut.