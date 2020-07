Liège: quand la police aide une femme à accoucher devant le commissariat

Intervention peu banale ce mercredi matin pour des policiers liégeois.

Un motard de la police de Liège a repéré une voiture mal garée devant l’hôtel de police de la rue Natalis. En arrivant sur place, il a eu la surprise de découvrir un couple sur le point de devenir parents de manière prématurée…

Ni une ni deux, le policier, soutenu par des collègues, est venu aider la dame à accoucher. Après avoir pointé le bout de son nez, le bébé a été enveloppé avant de pouvoir être transporté vers la clinique du MontLégia par les services de secours.

«Maman et sa petite fille se portent bien et papa est soulagé et plein de gratitude envers nos policiers», précise la police au sujet de cette «belle aventure».