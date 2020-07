Le jeune Ismael Saibari quitte Genk pour le PSV

Le jeune milieu de terrain Ismael Saibari Ben El Basra (19 ans) quitte le KRC Genk au profit du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat aux Pays-Bas qui le lie jusqu’en juin 2023, a annoncé mercredi le club de Eredivisie.

Saibari est né en Espagne de parents marocains. Il vit en Belgique depuis douze ans. Le milieu de terrain de 1m85 est passé du centre de formation des jeunes du RSC Anderlecht à celui de Genk en 2017. La saison dernière, il a joué avec les Limbourgeois en Youth League de l’UEFA contre Liverpool, Naples et Salzbourg. Il n’a pas joué avec l’équipe première.

«Le PSV est la bonne étape pour moi. Le PSV est l’un des plus grands clubs des Pays-Bas. Ils sont également très connus au niveau international. Au PSV, vous avez la chance de grandir en tant que jeune joueur et c’est très important pour un jeune joueur comme moi», a déclaré Saibari, qui participera à la compétition des Espoirs la saison prochaine. «Je connais déjà un certain nombre de joueurs qui ont joué en division 2. C’est une bonne compétition pour se développer. L’étape finale consiste à rejoindre l’équipe première du PSV et de jouer en Eredivisie».