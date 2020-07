Le port du masque étendu à la corbeille de Namur et aux berges de Sambre et de Meuse

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a annoncé mercredi matin que l’obligation du port du masque sera étendue quotidiennement, dès le samedi 1er août, à l’ensemble de la corbeille de Namur, aux berges de Sambre et de Meuse et à d’autres lieux bien précis.

Jeudi dernier, Maxime Prévot avait déjà pris des mesures propres à sa commune après le dernier Conseil National de sécurité. Il avait notamment imposé le port du masque, le samedi, dans les principales rues commerçantes de Namur et tous les jours de la semaine dans d’autres lieux précis comme les bords de Sambre et de Meuse et aux alentours de la Place Marché aux légumes (dite Place du Vieux).

«D’autres personnes m’ont réclamé de rendre obligatoire le port du masque à d’autres endroits du territoire en fonction de leurs activités tandis que d’autres se sont étonnés que seul le samedi avait été choisi. Afin de ne pas arriver à une situation ubuesque, le port du masque sera dès lors rendu obligatoire à partir du samedi 1er août dans l’ensemble de la corbeille de Namur, soit la zone du centre-ville comprise entre la gare, la Meuse, le bras de Sambre et le parc Louise-Marie. Ce port du masque sera également obligatoire sur l’Enjambée et sur les berges de Meuse et de Sambre, y compris pour les cyclistes et joggeurs», a indiqué Maxime Prévot.

Il sera également obligatoire quotidiennement sur les Avenues Jean Materne et Bovesse de Jambes, rue Patenier et son prolongement Chaussée de Charleroi à Salzinnes, route de Gembloux à Saint-Servais et Chaussée de Louvain à Bouge. Ces mesures s’appliqueront également au sein du Domaine fortifié de Terra Nova et aux alentours de la Tortue de Jan Fabre à la Citadelle ainsi que pour les accompagnateurs d’enfants au sein du Parf (Parc attractif Reine Fabiola).