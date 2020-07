Plusieurs cas de coronavirus détectés au sein de la police de Charleroi

Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés au sein de la zone de police de Charleroi, a indiqué mercredi le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), confirmant une information de la Dernière Heure, La Nouvelle Gazette et RTL Info.

Le SLFP demande qu’un testing généralisé et régulier soit mis en place pour les services de premières lignes afin d’éviter une explosion des cas.

Un foyer de contamination de Covid-19 a été détecté au service de gestion de l’information opérationnelle de la police de Charleroi. Dix-sept cas ont été recensés au sein de la zone. Pour éviter une augmentation des cas et une contamination des autres services, le SLFP demande qu’un testing généralisé soit mis en place. «C’est ce qu’on demande depuis le début de la pandémie, tant à l’échelle locale que nationale pour les services de premières lignes», a expliqué Philippe Bailly, président du SLFP Police pour le Hainaut.

Les contacts des policiers infectés sont actuellement tracés et certains ont été placés en quarantaine. Mais d’autres cas, actuellement inconnus, pourraient être détectés grâce à un testing généralisé et régulier, insiste le syndicat. «Il y a peut-être des gens asymptomatiques ou des personnes qui présentent les symptômes sans pour autant se douter qu’elles sont contaminées. Tous continuent de travailler et d’avoir des contacts avec d’autres membres du personnel», s’inquiète le SLFP. «Il faudrait également que les tests soient réguliers. Une personne peut être négative un jour et, quelques jours après, positive.»

Le syndicat libéral se félicite des mesures de prévention mises en place au sein de la tour de police où a été détecté le foyer. «Les déplacements sont limités, comme le nombre de personnes autorisées dans les ascenseurs. Le port du masque est également imposé lors des déplacements. Le maximum des mesures a été mis en place. Mais il faut aller plus loin que la simple prévention. Si 60% du personnel est touché, comment pourrons-nous assurer la sécurité? «, s’interroge le président syndical.

Le comité supérieur de concertation, qui se réunit ce mercredi, doit aborder la question du testing généralisé.