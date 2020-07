Soleil généreux pour les prochains jours et jusqu’à 35°C vendredi

La journée de mercredi débutera sous de larges éclaircies, indique l’Institut royal météorologique.

Malgré quelques nuages cumuliformes, le soleil restera généreux pour les prochains jours, sous des températures à la hausse.

Les maxima se situeront autour de 19 à 20°C à la Côte, entre 20 et 22°C en Ardenne et entre 22 et 24°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré.

Ce soir et durant la nuit prochaine, le temps restera sec, calme et serein. Les minima se situeront entre 6°C en Hautes Fagnes et 12 ou 13°C dans les grands centres urbains.

Le mercure grimpera ensuite jusqu’à 28°C jeudi et même 33°C, voire 35°C en Campine, vendredi.

+ La météo de votre région