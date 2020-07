Aubange: Jean-Paul Dondelinger veut imposer le port généralisé du masque

Le bourgmestre d’Aubange Jean-Paul Dondelinger s’est montré plus prudent que ses confrères de Hotton et Attert. S’il compte, comme à Hotton, imposer le port du masque sur tout le territoire de la commune d’Aubange, il n’a pas encore fait la publicité de cette mesure. Il attend de voir ce qu’en pense le gouverneur. Il lui a donc adressé une copie de l’arrêté.

Et si le gouverneur estime la mesure prise à Hotton «disproportionnée », son avis devrait être plus nuancé pour Aubange.

Car la commune du Sud-Luxembourg compte 14 cas de Covid-19 au cours des sept derniers jours (et en a encore récemment compté 35), alors qu’Hotton ne compte aucun cas recensé.

Jean-Paul Dondelinger craint une nouvelle hausse sur sa commune, voilà pourquoi il veut imposer le port généralisé du masque, même dans les villages. «On nous a quand même montrés du doigt pendant 15 jours, rappelle-t-il. On nous donne soi-disant plus d’autonomie, mais dans les faits, ce n’est pas le cas. »

Autre mesure que veut prendre le bourgmestre: interdire les rassemblements de plus de cinq personnes dans toute une série de lieux sur la commune: place du Brüll, place des Martyrs, à l’ancien cimetière et sur la montée du cimetière à Athus, place Gigi à Aubange ou encore grand place à Halanzy.

La commune d’Aubange attend un retour du gouverneur avant que ces mesures n’entrent en vigueur.