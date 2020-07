La Ville de Bruxelles maintient Hello Summer à la Cité Administrative… mais pour «200 privilégiés» seulement

La programmation estivale de la Ville de Bruxelles reste inchangée pour Hello Summer. Mais les plaisanciers qui voudront siroter leur cocktail dès le 6 août à la colonne du congrès devront réserver. Et seront limités à… 200 par soir.

La Ville de Bruxelles annonce via son Bureau des Grands Événements (BME) que la programmation du festival Hello Summer restera inchangée malgré les nouvelles directives du CNS de ce 27 juillet. Ainsi, le rendez-vous prévu dès le 6 août à la Cité Administrative est maintenu. Mais les spectateurs y seront limités à 200.

Hello Summer remplace depuis 2019 l’ancien Bruxelles les Bains, contraint de s’arrêter à cause des rénovations sur les quais bruxellois. Depuis l’an dernier, ce rendez-vous estival qui combine paillotes à cocktails, bac à sable et DJ set se déplace de quartier en quartier à Bruxelles. La Ville a cependant réduit la voilure en 2020, coronavirus oblige.

«200 privilégiés»

Vu la situation en Belgique, les conditions d’accès au site seront de surcroît extrêmement strictes. Il faudra évidemment y porter le masque mais en plus, il faudra réserver (ça se fait par ici). Ce qui fait dire à la Ville que les 200 spectateurs présents à chaque concert seront «privilégiés».

Il s’agit pour Bruxelles de «poursuivre son soutien aux secteurs les plus touchés», explique le communiqué du BME. Le site de la colonne du Congrès est ainsi le 2e où se déploie le plan estival bruxellois après le Vaux-Hall. «Nous privilégions les collaborations avec les opérateurs du secteur tels que des festivals et des collectifs de la scène alternative, urbaine et nightlife», assure Delphine Houba, Échevine (PS) de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. «Ça offrira un espace d’expression et une visibilité supplémentaires aux acteurs culturels impactés par la crise sanitaire, et plus particulièrement aux artistes belges et bruxellois».

À l’affiche entre autre d’ici le 30 août: Blondy Brownie, Nicolas Michaux, Blu Samu ou encore des soirées programmées par Play Label, Brosella, Strictly Niceness, Goûte Mes Disques, BSF, C12, Fifty Lab, Congolisation ou Kiosk Radio.