Bois-du-Luc rouvre ses portes ce 1er août

L’écomusée de la Mine et du Développement durable rouvre ses portes au public. Bois-du-Luc

Le Musée de la Mine et du Développement Durable est enfin prêt à accueillir à nouveau du public.

Alors que beaucoup de musées sont ouverts depuis le mois de mai ou juin, le Musée de la Mine et du Développement Durable de Bois-du-Luc vient d’annoncer qu’il rouvrira ses portes au public ce 1er août.

Plusieurs recommandations et mesures sont prises pour encadrer les visites. La réservation est obligatoire, soit par mail, soit par téléphone. Les visites se font selon des horaires fixes par type de visites (guidée en français ou avec audioguide multilingue).

Le port du masque, l’usage de gel désinfectant et la distanciation physique sont bien entendu de rigueur.

Si la réouverture s’est fait attendre, elle sera «riche en événements» promet l’équipe de Bois-du-Luc. Le 6 août, l’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP) organisera une visite de Bois-du-Luc dans le cadre de l’opération «Jeudi? J’peux pas, j’ai Patrimoine» de 10 h à 14 h.

Enfin, à partir du 5 septembre, Bois-du-Luc accueillera l’exposition «Made in Belgium», conçue par le Musée royal de Mariemont, et qui met en lumière les liens entre industrie et patrimoine de 1830 à 1953, date de l’indépendance égyptienne.

Elle proposera un retour sur les entreprises belges qui ont marqué notre mémoire et la modernisation industrielle de l’Égypte. Le savoir-faire belge, particulièrement régional, et les grandes innovations participant à un expansionnisme belge y seront présentés ainsi que le développement des collections égyptologiques publiques belge.

En attendant, n’hésitez pas à redécouvrir un site unique, qui couvre trois siècles d’activité et qui est remarquablement préservé.

Infos: www.ecomuseeboisduluc.be