VIDÉO | USA: une grand-mère découvre un ours brun dans la piscine de son jardin

L’animal se prélassait tranquillement dans le petit bassin où il a fait une sieste, avant de fuir face à l’arrivée des petits-enfants de l’Américaine.

Regina Keller, une habitante de l’État américain de Virginie (États-Unis), a capturé des images surprenantes ce 19 juillet dans son jardin. Un gros ours brun, tranquillement installé dans une petite piscine en plastique, pataugeait et roupillait au soleil. Mais l’animal ne s’est pas intéressé qu’au petit bassin en plastique. «Il s’est promené dans le jardin, témoigne Regina Keller citée par CNN. Il est allé jusqu’au bassin et il a trempé sa grosse patte dans l’eau. Ensuite il a grimpé dedans et il s’est allongé. Il avait l’air satisfait et rafraîchi.»

L’Américaine était en train d’arroser ses fleurs lorsqu’elle a découvert l’intrus. Elle a réussi à capturer la dernière partie de la scène et a mis les images en ligne sur sa page Facebook. «C’était chouette de voir ça et d’avoir mon appareil photo avec moi pour l’immortaliser», a commenté Regina Keller.

Il a fui avec l’arrivée des petits-enfants

L’animal est resté près d’une heure dans le bassin où il s’est détendu et a même fait une sieste, raconte l’habitante. Il a été mis en fuite par l’arrivée des petits-enfants de l’Américaine, qui étaient accompagnés de leurs chiens. Regina Keller dit avoir l’habitude d’observer des animaux sauvages dans son jardin, situé à proximité de la forêt nationale George Washington. Outre les ours, elle reçoit des visites d’écureuils, de renards ou de cerfs.