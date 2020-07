Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce mardi 28 juillet.

En Belgique

La barre des 300 cas par jour en moyenne dépassée, les hospitalisations en hausse

Dans le bilan de ce mardi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est à nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 20e jour consécutif d’augmentation.

+ À LIRE ICI

Ces communes wallonnes qui imposent le port du masque

Emboîtant le pas aux communes de Courcelles et d’Estaimpuis, plusieurs autres bourgmestres wallons ont décidé d’imposer le port obligatoire du masque sur leur territoire.

On fait le point.

+ À LIRE ICI

Huy annule sa Foire du 15 août

La Foire du 15 août, à Huy, est annulée. Le bourgmestre et ses échevins viennent de le décider. Une décision difficile alors que tout était prêt…

+ À LIRE ICI

«Si on avait imposé le port du masque plus tôt, il n’y aurait pas eu de discussion et on aurait pu déconfiner avec plus de souplesse»

«Alors, oui, cela peut paraître ridicule de porter un masque en rue. Sauf que s’ils le font depuis des années en Asie, ce n’est pas pour rien. Cela peut sauver des vies.» Coordinateur du Plan d’urgence hospitalier (PUH) au CHU de Liège, le docteur Bodson estime qu’une stratégie de type militaire doit être mise en place.

+ À LIRE ICI

Dans les maisons de repos bruxelloises, 14 jours sans visite au retour d’une zone à risque

Iriscare appelle à la vigilance dans les maisons de repos et de soins. Les citoyens revenant d’une zone orange ou rouge ne pourront pas rendre visite à un résident durant les 14 jours suivant leur retour.

+ À LIRE ICI

«Il faut éviter que les clusters intrafamiliaux ne se multiplient»

La Première ministre a annoncé une série de mesures de reconfinement hier. Le Dr Philippe Olivier fait le point.

+ À LIRE ICI

Les lieux de culte de nouveau limités à 100 fidèles

Le nombre de personnes autorisées dans les lieux de culte est passé de 200 à 100 suite aux décisions du Conseil national de sécurité de ce lundi.

+ À LIRE ICI

Les communes se sont adaptées à la crise

Télétravail, communication vers le citoyen…: les communes ont subi la crise du Covid-19 dans leur fonctionnement. Elles se sont adaptées.

+ À LIRE ICI

Les salles de fitness estiment faire partie de la solution et non du problème

Dans plusieurs communes anversoises, les plus touchées par l’épidémie de Covid-19, les salles de sport vont devoir rester portes closes, en vertu des mesures sanitaires prises lundi soir à l’échelon provincial. Une décision difficile à admettre pour le secteur, qui estime pourtant faire partie de la solution et non du problème.

+ À LIRE ICI

Dans le monde

OMS: pas de signe que le coronavirus est saisonnier

Les États-Unis et le Brésil sont deux pays fortement touchés par le coronavirus pour l’instant. Pourtant, les saisons sont bien différentes...

+ À LIRE ICI

Allemagne: l’augmentation des cas source de «grandes inquiétudes»

L’Institut allemand d’épidémiologie et de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) s’est alarmé mardi de l’augmentation des nouvelles infections de cas de Covid-19 dans le pays depuis plusieurs jours, source de «grandes inquiétudes».

+ À LIRE ICI

En Afrique, le pire reste à venir

Selon les chiffres compilés par l’AFP ce mardi, quelque 860.000 cas ont été enregistrés sur l’ensemble du continent, avec au moins 18.000 décès.

+ À LIRE ICI

Dans le sport

Pro League: un peu plus près du huis clos

Même les événements sportifs extérieurs voient leur nombre de spectateurs être réduit de 400 à 200, courant août.

+ À LIRE ICI

Lewis Hamilton rectifie le tir après le partage polémique d’une vidéo: «Je ne suis pas anti-vaccin»

Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a dit avoir été «mal interprété» après avoir partagé sur Instagram une vidéo semblant accuser Bill Gates de mensonges sur les vaccins contre le coronavirus.

+ À LIRE ICI

L’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz positif au coronavirus

Ce lundi, les joueurs du Real Madrid ont tous été testés au coronavirus. Le test de Mariano Diaz s’est révélé positif.

+ À LIRE ICI