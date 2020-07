La 77e Mostra de Venise sous le signe du film italien et du Covid-19

La 77e Mostra de Venise se déroulera sous le signe du film italien, présent avec quatre titres dans le concours officiel, et de la pandémie de Covid-19 qui a obligé le festival à réduire son programme et prendre des mesures sanitaires.

Evoquant «un printemps d’angoisse» suivi d’un été marqué par «l’incertitude», «la décision de réaliser la 77e édition de la Mostra du cinéma de Venise est vécue comme un signal de confiance», a déclaré le directeur du festival, Alberto Barbera, cité dans un communiqué.

«La Mostra se tiendra aux date prévues, aux prix de quelques renonciations» mais «le coeur du Festival est sauf», a ajouté M. Barbera.

Le concours officiel comprend 18 films, dont quatre italiens des réalisateurs Emma Dante («Le sorelle Macaluso») qui a débuté à Venise en 2012, Claudio Noce («Padrenostro») sur la vague terroriste des années 70, Susanna Nicchiarelli («Miss Marx») sur la plus jeune fille de Karl Marx et Gianfranco Orsi («Notturno»), tourné pendant deux ans en Syrie.

Un autre film italien, «Lacci» de Daniele Luchetti, une histoire d’infidélité dans le mariage d’un couple napolitain, hors-concours, ouvrira le festival qui se déroulera du 2 au 12 septembre.

75 films seront présentés

Au total ce sont 60 longs-métrages qui seront présentés dans cinq catégories différentes et 15 courts-métrages, ainsi qu’une série télévisée, ont précisé les organisateurs.

Les réalisateurs viennent de pays comme le Mexique, Israël, la Russie ou l’Iran, le Japon et l’Inde.

Le jury de la Mostra qui décernera le Lion d’Or sera présidé par la star australienne Cate Blanchett qui aura à ses côtés l’actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes allemand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l’écrivain italien Nicola Lagioia et les réalisatrices britannique et autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz.

Le Lion d’Or pour l’ensemble de leur carrière sera décerné à l’actrice britannique Tilda Swinton et à la réalisatrice hongkongaise Ann Hui.