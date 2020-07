Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 29 juillet

– Comédie, action et biopic au menu ce mercredi.

Des cours de drague, une tueuse flamboyante, l’apocalypse, une mère en crise d’ado et un suprémaciste repenti: il y a tout cela, et (un peu) plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 29 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

T’as pécho?

Comédie d’Adeline Picault. Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption et Ramzy Bedia. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Une bande de loosers prend des cours pour apprendre à pécho, dans les vestiaires de la piscine. Va falloir bosser, parce qu’ils partent de loin.

Ce qu’on en pense

C’est laborieux au début et on a dû activer notre dictionnaire du parler «djeuns» pour capter leurs conversations mais le charme finit par l’emporter. Comme quoi, rien n’est jamais désespéré.

Ava

Thriller de Tate Taylor. Avec Jessica Chastain, John Malkovich et Colin Farrell. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Ava, tueuse à gages, ne satisfait plus les desiderata de son employeur. Elle doit donc être éliminée. Et comme ce n’est pas le genre à se laisser buter sans réagir, ça va saigner.

Ce qu’on en pense

Un règlement de comptes musclé, doublé d’une histoire de rédemption. La base du divertissement estival, virus ou pas virus.

Burden

Drame d’Andrew Heckler. Avec Garrett Hedlund et Forest Whitaker. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

Un type recueilli par le Ku Klux Klan quand il était enfant décide de quitter le navire. Non sans avoir payé le prix de sa désertion.

Ce qu’on en pense

L’histoire vraie de ce pauvre gars rend compte du racisme congénital de l’Amérique profonde. Classique mais éloquent.

Adorables

Comédie de Solange Cicurel. Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Emma, psychologue adepte de la communication non violente, gère la crise d’ado de sa fille. Leur relation jusque-là exemplaire tourne au cauchemar.

Ce qu’on en pense

Une comédie légère et sincère – le scénario se base sur des faits réels – qui révèle une jeune actrice belge, Ioni Matos.

Le dernier refuge

Film d’action de Ric Roman Waugh. Avec Gerard Butler et Morena Baccarin. Durée: 2 h.

Ce que ça raconte

C’est la fin du monde. Des météorites s’écrasent sur Terre et John n’a que quelques heures pour mettre sa famille en sécurité dans un bunker militaire.

Ce qu’on en pense

Le film catastrophe qui assume ses actes de bravoure assortis de sorties mièvres sur la valeur de la famille. On en pleurerait presque…