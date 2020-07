Port du masque: la Ville fait marche arrière

Hier, la Ville de Waremme obligeait le port du masque sur tout son territoire. Mais elle vient de changer d’avis.

La Ville de Waremme annoncait ce lundi que le port du masque serait obligatoire sur tout le territoire de Waremme, en ce compris dans les villages fusionnés que sont Bettincourt, Oleye, Lantremange, Bleret, Bovenistier et Grand-Axhe. Sauf que, selon une communication des services du gouverneur de la Province de Liège, la situation épidémiologique à Waremme ne justifie pas une telle mesure, estimée disproportionnée. Ainsi, l’ordonnance de police imposant le port du masque sur l’intégralité du territoire a été retirée, dans un souci de cohésion avec les autres communes.

«Nous avions pris cette décision avec l’ensemble du conseil communal, car divers phénomènes à Waremme et dans des communes voisines nous ont ébranlés, nous ont inquiétés. C’est ce qui nous a motivés dans notre décision de faire porter le masque partout à Waremme», défend le maïeur Jacques Chabot. Malgré ce revirement, la mesure qui prescrivait le port du masque obligatoire partout sur la commune pourrait refaire surface en fonction de l’évolution des chiffres liés au Covid-19 sur l’entité, ceci en concertation avec les autorités supérieures. «Bien que personnellement adepte de la synergie et de la collaboration entre les Communes de notre arrondissement, je suis également un défenseur du principe de précaution. C’est en ce sens que nous avions choisi de généraliser le port du masque sur tout notre territoire.»

Ainsi, l’arrêté du 25 juillet reste valable. Il concerne donc toujours le port du masque mais seulement dans les lieux publics et voiries à forte affluence, notamment du centre-ville: dans les rues commerçantes entre la place Gerardmer et la gare de Waremme, inclus, ainsi que sur la chaussée Romaine et dans les espaces commerciaux qu’accueil cette dernière.