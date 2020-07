10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés

«On a laissé faire les gens, les autorités ont voulu déconfiner alors que ce n’était pas la bonne solution»; Innovant: les caddies passent dans un caisson pour être désinfectés aux UV; En vacances chez nous: Liège, Cité ardente aux mille et une facettes… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 28 juillet.

1 «Si on avait imposé le port du masque plus tôt, il n’y aurait pas eu de discussion et on aurait pu déconfiner avec plus de souplesse»

«Alors, oui, cela peut paraître ridicule de porter un masque en rue. Sauf que s’ils le font depuis des années en Asie, ce n’est pas pour rien. Cela peut sauver des vies.» Coordinateur du Plan d’urgence hospitalier (PUH) au CHU de Liège, le docteur Bodson estime qu’une stratégie de type militaire doit être mise en place.

2 Une désinfection de caddies, comme sur des roulettes

Dans ce supermarché salzinnois, les caddies passent dans un caisson pour être désinfectés aux ultraviolets. Innovant.

3 «Il faut éviter que les clusters intrafamiliaux ne se multiplient»

La Première ministre a annoncé une série de mesures de reconfinement hier. Le Dr Philippe Olivier fait le point.

4 Les communes se sont adaptées à la crise

Télétravail, communication vers le citoyen…: les communes ont subi la crise du Covid-19 dans leur fonctionnement. Elles se sont adaptées.

5 SÉRIE D’ÉTÉ | En vacances chez nous: Liège, Cité ardente aux mille et une facettes

Liège, une ville pleine de charme et de lieux insolites à découvrir. Avec au cœur de la Cité ardente, un havre de paix où se mêlent le calme et la nature.

6 Il y a de la vie dans ces imagiers

Rien de tels que les imagiers pour découvrir le monde. Consacrés aux animaux, aux métiers, aux couleurs… Il en existe des milliers, on a retenu le meilleur.

7 Pro League: un peu plus près du huis clos

Même les événements sportifs extérieurs voient leur nombre de spectateurs être réduit de 400 à 200, courant août.

8 «5 mois sans rouler, c’est long»

Remco Evenepoel a des fourmis dans les jambes. Le prodige de Schepdael a hâte de se jauger face à une concurrence très relevée.

9 Nuisances sonores, parking sauvage, certains motards agacent à Bouillon

Paradis pour les motards, les villages de la commune de Bouillon sont pris d’assaut. Mais attention à certains comportements.

10 Bouge: 7 voitures incendiées dans une carrosserie

Les pompiers de la zone Nage sont intervenus vers 00h30. Une équipe de la police scientifique était attendue sur place ce mardi matin.

