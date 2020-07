Strade Bianche: Greg Van Avermaet sera le leader de CCC

CCC alignera deux autres Belges aux Strade Bianche, avec Gijs Van Hoecke et Nathan Van Hooydonck.

Greg Va Avermaet (CCC) reprendra la compétition samedi aux Strade Bianche, en Italie, la première course WorldTour après l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus. Le champion olympique sera le leader de la formation CCC en Toscane, où il est monté sur la 2e marche du podium en 2015 et 2017.

«Les Strade Bianche sont une de mes courses préférées. C’est spécial d’en faire ma course de reprise», déclare Greg Van Avermaet. «J’ai toujours bien couru ici et j’espère que ce sera encore le cas. J’ai pu rester motivé pendant le confinement et après le stage à Livigno, je sens maintenant que ma forme est là où elle doit être. Bien sûr, les circonstances seront un peu différentes et la chaleur jouera un rôle important samedi, mais je suis prêt».

CCC alignera deux autres Belges aux Strade Bianche, avec Gijs Van Hoecke et Nathan Van Hooydonck. L’Italien Alessandro De Marchi, l’Allemand Simon Geschke et le Suisse Michael Schär sont les autres coureurs retenus.

Après les Strade Bianche, Greg Van Avermaet restera en Italie pour y disputer le Grand triptyque lombard le 3 août. Cette course a été mise sur pied cette année à la suite de la pandémie de coronavirus, en fusionnant trois courses lombardes, la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi et les Trois Vallées Varésines.

«Je suis excité de prendre le départ du Grand triptyque lombard», dit Van Avermaet, qui emmènera les CCC avec Alessandro De Marchi. «Ce sera intéressant de découvrir une nouvelle course, qui, je pense, me convient. Je profiterai de chaque instant car je suis impatient de courir à nouveau».