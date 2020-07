Un chauffard flashé à 227 km/h à Dour

Hormis ce cas extrême, la plupart des automobilistes roulaient sous la vitesse autorisée.

Du 13 au 20 juillet, un radar de type Lidar a été placé sur la nationale 552 en direction de Thulin, un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.

Sur cette période, 46 103 véhicules ont été détectés, dont l’énorme majorité était sous la vitesse autorisée, soit 45 735. 116 étaient en zone de tolérance et 252 en excès de vitesse.

Parmi les véhicules en excès de vitesse, un automobiliste a été détecté en date du 14 juillet roulant à une vitesse de 227 km/h (vitesse corrigée: 213 km/h).

Malgré cet automobiliste irresponsable et dangereux, la police des Hauts Pays souligne que 85% des véhicules circulent à cet endroit dans un flux continu de circulation en dessous des 79 km/h.

La zone de police rappelle que la sécurité routière est une des priorités du Plan Zonal de sécurité de la Police des Hauts Pays, qui met régulièrement en place des actions en vue de sensibiliser la population. L’implantation de radars fixes et tronçons, le placement régulier de Lidars, et les contrôles radars et routiers font partie de ces actions.