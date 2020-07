Les décisions du gouvernement plutôt bien soutenues par les Belges

Test Achats a réalisé un sondage qui montre que les Belges soutiendraient les décisions prises par le gouvernement pendant la crise sanitaire.

Les Belges semblent soutenir les décisions prises par le gouvernement et le centre de crise durant le confinement et les phases de déconfinement, selon un sondage de Test Achats, réalisé entre le 16 et le 20 juillet auprès de plus de 1.000 personnes. Les résultats montrent également des baisses de fréquentation notamment des transports publics, des restaurants et des hôtels.

«Bien qu’ils attribuent une moindre évaluation aux compétences des autorités lors de la pré-pandémie, les Belges sondés ont estimé suffisantes les mesures prises durant le confinement et le déconfinement», pointe Test Achats. L’organisation de défense des consommateurs estime que les personnes sondées sont susceptibles de faire également preuve de compréhension par rapport aux nouvelles règles sanitaires décidées lundi par le Conseil national de sécurité.

Le sondage montre encore une baisse de fréquentation des transports publics, des événements culturels, des restaurants, des centres commerciaux et des hôtels. Les Belges ont aussi modifié leurs plans pour les vacances, face à des craintes de se rendre dans les aéroports, gares, logements, ... En effet, alors que 52% des sondés comptaient partir à l’étranger, seuls 31% l’ont fait ou comptent le faire. Ils seront également 52% à rester au pays cet été.

Enfin, en termes de soins de santé, l’annulation ou le report de services ou traitements a eu un impact important sur l’état de santé de 16% des personnes interrogées. Depuis le début de la crise, près d’un cinquième (19%) des Belges ont dû annuler au moins un soin de santé et 53% ont été confrontés à un report de consultations.