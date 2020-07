Luxembourg: la hausse des contaminations semble se stabiliser

Au total, 6.321 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus et 112 personnes en sont décédées au Luxembourg.

L’augmentation du nombre de contaminations par le nouveau coronavirus semble se stabiliser au Grand-Duché du Luxembourg, a indiqué mardi le directeur de l’Institut national de santé publique, Ulf Nehrbass. Le pays semble «sur la bonne voie» et les Luxembourgeois peuvent se montrer «très prudemment optimistes» quant au contrôle de l’épidémie, a-t-il ajouté.

Les autorités belges avaient étiqueté «orange» le Luxembourg car le pays avait recensé plus de 50 nouvelles infections par 100.000 habitants sur sept jours. Ces chiffres élevés s’expliquent toutefois par le fait que le Grand-Duché dépiste massivement sa population, ainsi que les travailleurs frontaliers de Belgique, Allemagne et France, qui sont donc repris dans les statistiques nationales. Plus de deux tiers de la population luxembourgeoise a ainsi déjà été testée.

Vendredi, 144 nouvelles contaminations ont été enregistrées au Grand-Duché, 83 samedi et à peine 35 dimanche.