Imcyse bénéficie d’une subvention pour une étude sur une maladie auto-immune rare

Créée en 2011 en tant que spin-off de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain), Imcyse est basée à Liège.

La société biopharmaceutique Imcyse s’est vu accorder une subvention de 1,1 million d’euros de la part de la Wallonie afin de soutenir ses recherches pour la mise au point d’un vaccin thérapeutique contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique (TSNMO).

Le TSNMO, ou «maladie de Devic», est une maladie auto-immune rare et sévère du système nerveux central qui se caractérise principalement par une inflammation du nerf optique et de la moelle épinière et dont l’incidence est estimée à 1-2 cas sur 100.000. Il n’existe pour l’heure aucun traitement.

«La subvention sera utilisée pour démontrer la preuve de concept à la fois sur un modèle animal et sur des cellules humaines (étude de phase 0) et, ce, afin de sélectionner et d’établir la pertinence clinique de l’Imotope TSNMO. Un essai clinique de phase I sera ensuite réalisé sur des patients atteints de TSNMO», explique la société dans un communiqué.