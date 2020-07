384 nouvelles infections à Melbourne, les hôpitaux se désengorgent

Depuis fin janvier, plus de 15.000 cas de Covid-19 ont recensé dans le pays de 25 millions d’habitants et près de 170 décès sont attribués au virus.

La seconde ville la plus peuplée d’Australie, Melbourne, dénombrait encore mardi 384 nouvelles infections au coronavirus, après un record de plus de 532 infections en un jour la veille.

Dans l’État du Victoria, dont Melbourne est la capitale, six personnes ont perdu la vie des suites de la maladie Covid-19.

Alors que la ville de Melbourne approche de la troisième semaine de reconfinement, sans amélioration notable de la reprise de l’épidémie, les autorités ont annoncé que les procédures médicales non urgentes seraient suspendues. Daniel Andrews, le Premier ministre de cet État fédéré, a affirmé mardi lors d’un point presse que la mesure devrait permettre aux hôpitaux de traiter les patients infectés par le nouveau coronavirus.

Après avoir été relativement épargnée par l’épidémie dans un premier temps, l’Australie est confrontée à une nouvelle vague plus sévère principalement au Victoria et dans sa capitale Melbourne. Cet État se voit désormais isolé du reste du pays en raison de la fermeture des frontières, décidée en vue de limiter la propagation du virus après la flambée d’infections au sud du pays. L’État voisin de Nouvelle-Galles du Sud, le plus densément peuplé, rapporte pour sa part 14 nouvelles infections au cours des 24 dernières heures.