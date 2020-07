Les autorités anversoises discutent de mesures supplémentaires

La cellule de crise provinciale s’est réunie lundi après-midi à Anvers pour définir des mesures sanitaires supplémentaires à celles annoncées plus tôt par le Conseil national de sécurité (CNS).

Au vu de la hausse importante de nouveaux cas de coronavirus dans la région, des mesures renforcées sont nécessaires localement, estime la gouverneure Cathy Berx. La cellule examine aussi où exactement, à l’intérieur de la province, ces mesures supplémentaires entreront en vigueur.

La cellule de crise provinciale s’est réunie lundi après-midi avec notamment des experts sanitaires et des représentants des Centres de crise national et flamand.

L’accent de la réunion est mis sur la discussion approfondie des mesures nécessaires et urgentes ainsi que leur application, tout comme la délimitation, au sein de la province d’Anvers, du territoire où ces règles entreront en vigueur. Ces limites doivent être définies à partir d’une cartographie détaillée des infections. Les éventuels effets de ces mesures sur les différents secteurs, dans la Métropole et ses alentours, sont également débattus.

La gouverneure Cathy Berx a entre-temps demandé à l’Agence flamande de soins de santé d’imposer une «quarantaine rigoureuse» aux personnes testée positives et d’en observer l’application.

La province de Flandre occidentale ne prendra pas de mesures supplémentaires

La province de Flandre occidentale ne prendra pas de mesures supplémentaires pour endiguer la deuxième vague du nouveau coronavirus, a indiqué sa gouverneure Anne Martens lundi. Cette dernière avait été invitée à participer au Conseil national de sécurité (CNS), sa province étant la deuxième la plus touchée du pays après celle d’Anvers. Mais selon la gouverneure, la situation de Flandre occidentale n’est pas encore comparable.

C’est principalement dans le sud de la province du littoral que l’on remarque le nombre le plus élevé de contaminations.

Après avoir assisté au Conseil national de sécurité, la gouverneure d’Anvers Cathy Berx a décidé de réunir une cellule de crise où sera examiné la nécessité de mettre en place des mesures renforcées dans la province. Aucune mesure supplémentaire ne sera en revanche prise en Flandre occidentale.

«Nous sommes la deuxième province la plus touchée, mais notre situation n’est pas encore comparable à celle d’Anvers. De plus, les chiffres ont évolué de manière un peu plus favorable au cours de la dernière semaine», a déclaré Mme Martens. Cette dernière avait déjà décidé le port obligatoire des masques buccaux sur la digue de long de toute la Côte.