La saison de basket décalée, pas de match en août

On ne jouera pas en basket au mois d’août.

Après avoir pris connaissance des décisions du Conseil national de sécurité, des évolutions de la situation COVID-19 et des décisions des autorités au niveau local, provincial et régional, les fédérations de basketball AWBB, Basketball Belgium et BasketbalVlaanderen se sont consultées et ont décidé de suspendre tous les matches (matchs de coupe et / ou de championnat) jusqu'au dimanche 30 août 2020 inclus. Les matchs amicaux et les tournois ne seront pas autorisés pendant cette période.

Les compétitions débuteront le week-end du 2 au 4 octobre 2020 au plus tôt, afin de garantir une période de préparation raisonnable d'au moins 4 semaines.



Des directives supplémentaires seront publiées d'ici la fin de cette semaine, au plus tard le vendredi 31 juillet.

Les entraînements et les stages sont soumis à l'autorisation des autorités locales et subordonnées au respect des mesures de sécurité en vigueur.