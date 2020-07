Jacques Chaplier impose le port du masque sur toute la commune de Hotton

Le port du masque est obligatoire dans toute la commune de Hotton, depuis mercredi midi. Jacques Chaplier assume pleinement cette décision.

Le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier, est le premier de la province a dégainé cette mesure: il rend le port du masque obligatoire sur tout le territoire communal, à l’image de la mesure prise par les communes de Courcelles et Estaimpuis. Et ce, à partir de ce mercredi midi. Pourtant la commune ne compte officiellement aucune personne infectée au cours des sept derniers jours.

Jacques Chaplier, pourquoi avoir pris cette décision radicale?

On sait bien que le port du masque, ce n’est pas la mesure qui va sauver tout le monde, mais accompagner de toutes les autres mesures, elle peut sauver des vies. Il y a un afflux de touristes sur notre territoire, comment allez-vous leur expliquer que dans cette rue on doit porter le masque, qu’au bout de celle-là on peut l’enlever et que dans cette autre rue, il faut à nouveau porter le masque. C’est beaucoup trop compliqué. Ici, c’est simple. Dès qu’on sort de sa maison ou de sa caravane, on doit mettre un masque, sauf pour les activités sportives intenses.

Et donc dans les villages aussi?

Ce n’est pas parce qu’on se promène seul en rue dans son village, qu’on ne va pas croiser un groupe, et dans ce groupe, il peut y avoir une personne infectée. Ce n’est pas parce qu’on est un villageois qu’on n’est pas porteur du virus ou qu’on ne peut pas être infecté.

J’estime que c’est une décision qui aurait dû être prise au niveau national. En tant que médecin, je ne veux pas me reprocher d’avoir rempli plus tard les hôpitaux. Je suis certain que cette mesure sera bien prise par la population. Personne ne mourra de porter un masque, par contre l’inverse…

N’empêche, dans nos communes rurales, n’est-ce pas une décision excessive?

Non, ce n’est pas excessif, c’est du bon sens. Des virologues estiment d’ailleurs qu’il faut imposer le port du masque. Conseiller fortement, cela ne veut rien dire. Imposer, c’est clair. Pour la police, ce sera clair aussi, lors des contrôles.

Que risquent les personnes qui ne respecteraient pas cette mesure?

Dans un premier temps, il y aura un rappel à l’ordre. Des panneaux vont être placés aux entrées de la commune et dans les endroits fréquentés expliquant l’obligation de porter le masque. Quand les gens ne pourront plus dire qu’ils n’étaient pas au courant, la police sévira. Il y a tout un arsenal qui sera appliqué, avec des amendes à la clé.