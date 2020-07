La «bulle sociale» limitée à 5 personnes fixes par foyer: comment ça marche?

Le Conseil national de sécurité a décidé de réduire la «bulle» de contacts autorisés à un maximum de 5 personnes par foyer, dès ce mercredi 29 juillet et jusqu’à la fin août.

Ces 5 personnes, qui ne comprennent pas les enfants de moins de 12 ans, ne sont plus calculées pour chaque personne mais donc bien par famille/foyer.

Il s’agit donc de 5 personnes que l’on peut voir en plus des personnes qui vivent avec nous, et avec lesquelles on peut avoir un contact rapproché, sans respect constant de la distanciation sociale.

Et ce chiffre ne compte plus «par semaine», comme actuellement, mais ce sont bien les 5 mêmes personnes que chaque foyer devra considérer comme «contacts proches» jusqu’à la fin août.

Trois scénarios

Bulle A: deux parents et deux enfants de moins de 12 ans

Cette «bulle» ne compte que pour deux. Ce foyer peut recevoir ou voir cinq autres adultes ou enfants de plus de 12 ans.

Les autres personnes qui entrent en contact avec cette bulle de deux parents et deux enfants s’engagent également à ne voir que 5 personnes. Si elles viennent voir cette bulle, elles ont donc vu deux personnes, puisque les enfants ne comptent pas, et peuvent voir encore trois autres personnes.

Bulle B: deux parents et un enfant de plus de 12 ans

Cette «bulle» compte pour trois. Ce foyer peut recevoir ou voir cinq autres adultes ou enfants de plus de 12 ans.

Les autres personnes qui entrent en contact avec la bulle de deux parents et enfant de plus de 12 ans s’engagent également à ne voir que 5 personnes. Si elles viennent voir cette bulle, elles ont donc vu trois personnes et peuvent voir encore deux autres personnes.

Bulle C: deux parents, un enfant de plus de 12 ans et deux enfants de moins de 12 ans

Cette «bulle» ne compte que pour trois. Ce foyer peut recevoir ou voir cinq autres adultes ou enfants de plus de 12 ans.

Les autres personnes qui entrent en contact avec la bulle de deux parents, un enfant de plus de 12 ans et deux enfants de moins de 12 ans s’engagent également à ne voir que 5 personnes. Si elles viennent voir cette bulle, elles ont donc vu trois personnes et peuvent voir encore deux autres personnes.

À retenir Un foyer (soit une famille, ou des personnes vivant sous le même toit) ne peut voir que cinq personnes maximum, toujours les mêmes. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans le calcul. La mesure est prise jusqu’à la fin du mois d’août. Vous choisissez donc les 5 personnes que votre bulle pourra voir jusqu’à la fin de l’été. Les personnes qui entrent en contact avec votre bulle/foyer s’engagent aussi à ne voir que 5 personnes.