La Vestiboutique de la Croix-Rouge rouvre ses portes à Ghlin

L’équipe de la Croix-Rouge a profité du confinement pour revoir l’aménagement de la vestiboutique de Ghlin, qui rouvrira ses portes au public ce 28 juillet.

Contrainte à la fermeture pendant plusieurs semaines suite à la crise sanitaire, la Maison Croix-Rouge de Mons-Quévy en a profité pour terminer une partie des travaux de rénovation entamés au sein de leur bâtiment situé à Ghlin. Des travaux qui ont permis notamment d’offrir une nouvelle jeunesse à l’espace vestiboutique.

C’est donc une vestiboutique totalement relookée qui rouvrira ses portes au grand public ce mardi 28 juillet. L’aménagement, totalement repensé, se veut plus accueillant et ergonomique. Les bénévoles de la Maison Croix-Rouge ont travaillé sans relâche ces 3 dernières semaines pour rouvrir dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant des règles sanitaires strictes.

Les clients pourront y trouver des rayons homme, femme et enfant ainsi qu’un espace bouquinerie. Les horaires ont été également élargis et simplifiés. La boutique sera désormais ouverte du mardi au jeudi de 9 h à 14 h et les deux premiers samedis du mois de 10 h à 15 h.

Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, le nombre de personnes dans la boutique est limité, le port du masque est bien entendu obligatoire et les clients sont invités à se désinfecter les mains à l’entrée.

Les dons de vêtements sont mis en quarantaine le temps nécessaire pour éviter toute contamination. Quant aux cabines d’essayages, elles seront opérationnelles avec bien entendu une désinfection régulière.

Adresse: Rue Sainte Anne, 1A – 7011 Ghlin