Lotto est le nouveau sponsor maillot du Sporting de Charleroi... qui jouera en rose à l’extérieur

Le Sporting de Charleroi a présenté ses nouveaux maillots ce lundi. Et son nouveau sponsor principal: Lotto.

Il était très attendu. Ce lundi en fin d’après-midi, Charleroi a (enfin) présenté ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021.

Mehdi Bayat a aussi dévoilé le nom du nouveau sponsor principal qui sera visible à l’avant des maillots. Il s’agit de Lotto, un partenaire historique du club qui figurait déjà à l’arrière des maillots ces dernières saisons. Il passe désormais à l’avant, à la suite du retrait de la firme Proximus.

À noter que les maillots extérieurs seront roses et non plus dans les coloris verts comme la saison dernière.