Brabant, Cage aux Ours, Meiser, chaussée de Haecht, Bienfaiteurs…: sans masque dans ces rues de Schaerbeek, ça sera 250€

Schaerbeek fait partie des communes bruxelloises qui imposent désormais le port du masque sur leurs artères commerçantes les plus fréquentées. En voici la liste.

La Commune de Schaerbeek a comme certaines de ses semblables embrayé après le CNS du 23 juillet pour annoncer dès ce vendredi 24 juillet des mesures renforcées pour lutter contre le coronavirus. Ainsi, le port du masque y est élargi sur une partie du territoire communal.

«Une ordonnance rend obligatoire le port du masque dans les rues et lieux à haute fréquentation», annonce ainsi Schaerbeek. «À partir de ce samedi 25 juillet et pour toute personne âgée de plus de 12 ans, le port du masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les rues concernées et leurs commerces».

+ CARTE | Masque obligatoire et contrôles renforcés : voici les rues où Ixelles serre la vis dès ce lundi 27 juillet

+ CARTE | Parvis, Louise, chaussée d’Alsemberg… : Saint-Gilles aussi étend l’obligation du port du masque

+ CARTES | À Anderlecht, masque obligatoire à Cureghem, Vaillance ou rue Wayez

Comme ailleurs, «tous les marchés, brocantes, files d’attente aux abords des commerces et des grandes surfaces ainsi qu’aux abords des lieux de culte et de l’Hôtel Communal» font partie des lieux où la vigilance sera de mise et le masque imposé.

Comme Ixelles, Schaerbeek annonce de surcroît une vigilance renforcée de sa police locale puisqu’elle répète qu’«il est de la responsabilité de tous de respecter ces mesures si l’on veut éviter un nouveau confinement. Tout non-respect du port du masque sera verbalisé avec perception immédiate de 250€».