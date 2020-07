12e appel à candidatures pour les Contrats de Quartier Durables

Le contrat de quartier existe depuis 1993 à Bruxelles. Il permet de revitaliser par le volet urbanistique les zones les plus «précarisées». ÉdA – Julien RENSONNET

La Région bruxelloise lance la 12e vague de ses contrats de quartier, devenus durable en 2010. La mise en œuvre devrait se dérouler dès 2026.

La Région bruxelloise lance son nouvel appel à candidatures auprès des 19 communes en vue de la désignation des prochains contrats de quartier durables. Le programme concerné est le 12e et est programmé pour une attribution dès 2021 et une mise en œuvre entre 2026 et 2029.

Le cabinet du Ministre-président Rudi Vervoort (PS) annonce que cette nouvelle série de CCD se concentrera «soit sur des périmètres ciblés “grands ensembles” (territoire avec beaucoup de tours de logements sociaux, cité, cités-jardins), soit sur des périmètres comportant plus de 50% de logements sociaux ou assimilés».

Les communes, qui disposent d’un guide balisant le modus operandi des candidatures, ont jusqu’à mi-novembre 2020 pour les introduire.

L’outil de rénovation urbaine bruxellois, né en 1993, est devenu «durable en 2010». Il permet de «renforcer les zones urbaines les plus précarisées afin de répondre à des besoins cruciaux en matière de création ou rénovation de logements, de réhabilitation d’espaces publics, de création d’infrastructures de proximité, d’amélioration de l’environnement et de la cohésion sociale au sein des quartiers», rappelle le cabinet du Ministre-président Rudi Vervoort (PS).