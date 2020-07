Le Conseil national de sécurité prend de nouvelles mesures: la bulle sociale réduite

Un nouveau Conseil national de sécurité s’est tenu ce lundi, quatre jours seulement après le dernier en date. Voici les mesures prises par le CNS.

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus dans notre pays se dégradent depuis plusieurs jours, annonciateurs de la redoutée «deuxième vague» de la pandémie. Ce qui a poussé à organiser un nouveau Conseil national de sécurité plus tôt que prévu.

Des mesures supplémentaires ont été décidées:

Dès ce 29 juillet et pour 4 semaines minimum, la «bulle sociale» est réduite. Elle passe de 15 à 5 personnes pour un foyer et non plus pour une personne. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans le calcul.

Le télétravail est à nouveau fortement encouragé.

Il est à nouveau demandé de faire ses courses seuls (exceptions: un enfant peut accompagner un adulte vivant sous le même toit et les personnes ayant besoin d’assistance peuvent être accompagnées) et pour une durée maximum de 30 minutes.

