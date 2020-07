Les chiffres Covid-19 en baisse à Aubange

( Photo by Vincent Kalut / Photonews Photo News

La commune d’Aubange n’est plus la 2e commune du pays qui compte le plus de nouveaux cas de Covid-19. Les chiffres d’infection sont en nette baisse. Sur les sept derniers jours, la commune du Sud-Luxembourg ne compte plus «que» 12 nouveaux cas. Pour rappel, elle a compté jusqu’à 35 infections détectées en une semaine.

Aubange recule donc, en Wallonie, derrière Charleroi (34 cas), Liège (28 cas) et Verviers (26 cas). Des situations qui ne sont pas du tout comparables à ce que vit Anvers et ses 567 personnes dépistées positives lors des sept derniers jours.