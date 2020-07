Luc Eymael viré.... après avoir comparé ses supporters à des singes

Luc Eymael est sans club. L'entraineur de Young Africans (Tanzanie) a été viré ce lundi.

Si l'ancien Sartois est sans boulot, ce n'est pas à cause des résultats, mais à cause de propos jugés racistes.

Selon un média africain, le coach aurait en effet comparé ses supporters.... à des chiens et à des singes.

“Je ne me sens pas bien dans votre pays. Vous êtes des personnes mal éduquées. Je suis dégoûté, je n’ai pas de maison, pas de WIFI, pas de DSTV. Ces fans ne connaissent rien du football. Quand ils crient on dirait des singes et des chiens“, a indiqué l’entraineur lors d'une conférence de presse.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires s'enchaînent.

Taarifa kwa Umma. pic.twitter.com/shY3x1oyIQ — Young Africans SC (@yangasc1935) July 27, 2020

Luc Eymael, coach belge présent en Afrique depuis des années, déchire la Tanzanie (des gens "complètement stupides") et explique que les fans ne "peuvent que crier comme des singes".



Par contre, prendre l'argent des clubs africains depuis une décennie Luc, ça passe... — Romain Molina (@Romain_Molina) July 27, 2020