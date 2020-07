VIDÉO | Le Centre de crise rappelle l’importance des gestes barrières: «Ignorer le virus n’est pas la bonne solution»

Le Centre de crise a fait le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique à l’occasion de l’une de ses trois conférences de presse hebdomadaires.

Après la présentation des chiffres quotidiens par l’infectiologue Frédérique Jacobs (hôpital Erasme), qui a remplacé Yves Van Laethem, a rappelé l’importance des gestes barrières.

«L’augmentation rapide du nombre de cas est inquiétante, le nombre d’hospitalisations également. Il faudra un certain temps pour remettre de l’ordre, c’est pourquoi il faut tous ajuster notre comportement. Les beaux jours arrivent, on serait tenté d’oublier le virus. Mais l’ignorer n’est pas la bonne solution»,

Tous ces gestes sont donc essentiels, rappelle le Centre de crise:

– Se laver les mains très régulièrement;

– Garder 1,5m de distance;

– Porter son masque (sur la bouche et le nez) dans les endroits fréquentés;

– Limiter le nombre de personnes rencontrées et les rencontrer à l’extérieur;

– Rester chez soi si on est malade.

«Un masque n’est qu’un des éléments qui peut empêcher la propagation du virus. Il ne remplace pas les autres mesures», rappelle Frédérique Jacobs.

«Les mesures actuelles ou à venir ne seront pleinement efficaces que si chacun les respecte»

Antoine Iseux, chargé de communication du Centre de crise, a mis en avant la bonne réaction des citoyens ce week-end, alors que le CNS est toujours réuni. «L’utilisation du masque devient un réflexe. Un geste plein de sens, qui nous protège et protège les autres. Si chacun réagit dans un esprit de solidarité, nous pourrons arrêter l’effet domino. Les mesures actuelles ou à venir ne seront pleinement efficaces que si chacun les respecte.»

Et d’appeler à la patience pour les organisateurs de fêtes. «Beaucoup d’entre elles ont été postposées à cet été. Mais ce n’est pas le moment de les organiser sans limitation ou sans prendre de très grandes précautions. Une fête doit rester un événement heureux, et non devenir le départ d’un super cluster de contamination.»

La conférence de presse en vidéo