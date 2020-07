Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 27 juillet.

Le Conseil national de sécurité se réunit ce lundi: «Le plus important depuis mars», selon Marc Van Ranst

Un nouveau Conseil national de sécurité se tient ce lundi à 9h00, quatre jours seulement après le dernier en date, jeudi dernier.

Coronavirus: 279 nouveaux cas et 15 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne

Dans le bilan de ce lundi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est à nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 19e jour consécutif d’augmentation.

Masque obligatoire et contrôles renforcés: voici les rues où Ixelles serre la vis dès ce lundi 27 juillet

CARTE | Ixelles renforce les contrôles dans son espace public dès ce 23 juillet. Les rues et places identifiées sont de hauts lieux de shopping et de sortie bruxellois. Matonge, Fernand Cocq, Flagey, place du Lux, Saint-Boniface ou Bailly et Châtelain sont du lot.

Chine: record du nombre de contaminés depuis avril

La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril, après l’apparition de foyers d’infection dans trois provinces.

Un homme contaminé en Corée du Nord: «Aucune preuve qu’il vient de Corée du Sud»

Selon les autorités sanitaires de Corée du Sud, rien ne prouve que le transfuge présumé récemment rentré en Corée du Nord est à l’origine du confinement préventif d’une ville à la frontière car il était porteur du nouveau virus, rapporte l’agence de presse Yonhap.

Australie: malgré le reconfinement, l’État du Victoria enregistre un nouveau record d’infections

Un nouveau record de 532 cas de Covid-19 détectés dans l’État australien du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a été franchi lundi. Un reconfinement a été ordonné dans la ville de 5 millions d’habitants il y a plus de deux semaines, mais ses effets peinent à se faire ressentir.

États-Unis: enfin une baisse du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus

Les États-Unis ont recensé dimanche 55.187 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l’espace de 24 heures, chiffre le plus bas depuis près de deux semaines, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Masques obligatoires et restaurants fermés à Hong Kong

Hong Kong a interdit, lundi, l’accès à ses restaurants et a imposé le port du masque afin de faire face à la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 qui a déjà entraîné des centaines de nouveaux cas de contamination au cours de ces dernières semaines.

