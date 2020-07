Masque obligatoire et contrôles renforcés: voici les rues où Ixelles serre la vis dès ce lundi 27 juillet

CARTE | Ixelles renforce les contrôles dans son espace public dès ce 23 juillet. Les rues et places identifiées sont de hauts lieux de shopping et de sortie bruxellois. Matonge, Fernand Cocq, Flagey, place du Lux, Saint-Boniface ou Bailly et Châtelain sont du lot.

Ce vendredi 24 juillet, suite au dernier CNS du 23 juillet, la Commune d’Ixelles a annoncé qu’une ordonnance de police rend le masque obligatoire dans certaines zones de son espace public dès ce lundi 27 juillet. Pour rappel, un nouveau CNS qu’on annonce comme « le plus important depuis mars » est déjà attendu ce même 27 juillet.

«Les zones visées par cette mesure (en jaune sur le plan) concernent tant les piétons, les joggeurs, les cyclistes et les usagers des trottinettes», prévient Ixelles. Qui précise que dès ce début de semaine, «ces zones seront signalées par voie d’affichage et des contrôles de police y seront organisés». Il faudra donc redevenir extrêmement prudent dans les artères commerçantes des quartiers de la chaussée d’Ixelles ou dans les bars de Flagey et Saint-Boniface.



(Cliquez sur la carte pour en consulter une version XXL)

Le contexte est simple, on le sait: les contaminations au coronavirus sont en hausse partout en Belgique. «Même si la Commune d’Ixelles en particulier et la région bruxelloise en général ne font pas partie des zones les plus touchées, la tendance est inquiétante et mérite qu’on prenne toutes les dispositions afin d’éviter une spirale de contaminations et de nouvelles règles de confinement qui auraient des impacts encore plus dramatiques pour nos vies», se justifie la Commune d’Ixelles.

Ixelles rappelle que le dernier CNS du 23 juillet a donné la main aux autorités locales pour définir «les rues commerçantes et tout endroit privé ou public à forte fréquentation». Aussi, la Commune a-t-elle identifié ses zones à risque dans les environs de l’avenue Louise, de la Toison d’Or, de la Porte de Namur, de Matonge, Saint-Boniface et Fernand Cocq, de la place du Luxembourg, de Flagey, rue du Bailly, Trinité et Châtelain, et du cimetière d’Ixelles. «Des contrôles de l’ensemble des mesures y seront renforcés».