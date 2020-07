Serie A: 36e titre pour la Juventus de Turin, champion pour la 9e fois consécutive

La Juventus a battu la Sampdoria 2-0, dimanche soir en conclusion de la 36e journée du championnat d’Italie de football. À la suite de ce 26e succès de la saison en Serie A, les Turinois sont assurés de remporter le 36e titre national de leur histoire.

Plus remarquable encore, les Bianconeri ont enlevé leur 9e «Scudetto» consécutif, performance unique au sein des cinq grands championnats européens.

Grâce au 31e but en championnat de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu de la première période (45e+7) et une réalisation de Bernardeschi (67e), la Juventus compte 83 points, 7 de plus que l’Inter alors qu’il ne reste plus que deux journées de compétition à disputer.

Jeudi, les hommes du coach Maurizio Sarri, arrivé l’été dernier au club, avaient manqué jeudi une première occasion de décrocher un nouveau sacre ayant été battus 2-1 sur le terrain d’Udinese.

Déjà privée de Diego Costa, la ligne offensive turinoise a perdu Paulo Dybala qui est sorti blessé et remplacé par Higuain à la 40e minute.

Ronaldo, qui reste à trois longueurs d’Immobile (Lazio) au classement des buteurs, a manqué la conversion d’un penalty à la 89e minute.

Le prochain objectif de la Juventus, battu le 17 juin par Naples en finale de la Coupe d’Italie, est la Ligue des champions. Le 7 août, les Turinois reçoivent Lyon en huitième de finale retour. Ils doivent remonter un handicap d’un but (1-0) concédé à l’aller en France le 26 février avant la pandémie de Covid-19.